Off-Road Festivali'ne kadınlar damga vurdu!

Off-Road'a nasıl başladığını anlatan Hatice Yıldız, "Eşim ilk başladığında ben pek çamur sevmiyordum. Eşim sayesinde bu sporu sevdim. Hatta yarışlara ben daha çok gitme isteği duyuyorum. Hele bu günden sonra tüm etkinliklere katılacağım. Yağmur bizi biraz zorladı ama çok güzeldi. Organizasyonumuz da çok güzel. Gebze'de bir ilk olması çok güzel, belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyoruz. Beni bir kadın olarak teşvik etti, sayesinde çok güzel bir yarış yaptık. Aslında bizim maksadımız eğlence ve adrenalindi. Kendime, 'Bu spora keşke daha erken başlasaydım' diyorum. Herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir şey. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.