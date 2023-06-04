Off-Road Festivali'ne kadınlar damga vurdu!
KOCAELİ'de gerçekleştirilen Off-Road Festivali'nin ikinci gününde kadın pilotlar pistin çamurunu attırdı. Erkeklere taş çıkaran kadınlar, zorlu parkura rağmen pes etmedi.
Gebze Belediyesi’nin Denizli Köyü'nde ilk defa organize ettiği Off-Road Festivali'nin final günü nefesleri kesti.
Yarışların ikinci gününde kadın pilotlar da pistin çamurunu attı. Yağmur yağması sebebiyle parkur daha da zorlu bir etaba dönüştü.
Özel parkurda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 araçla 20'si kadın 100 sporcu katıldı. Pes etmeyen kadın pilotlar, adeta erkeklere taş çıkardı.
Off-Road'a nasıl başladığını anlatan Hatice Yıldız, "Eşim ilk başladığında ben pek çamur sevmiyordum. Eşim sayesinde bu sporu sevdim. Hatta yarışlara ben daha çok gitme isteği duyuyorum. Hele bu günden sonra tüm etkinliklere katılacağım. Yağmur bizi biraz zorladı ama çok güzeldi. Organizasyonumuz da çok güzel. Gebze'de bir ilk olması çok güzel, belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyoruz. Beni bir kadın olarak teşvik etti, sayesinde çok güzel bir yarış yaptık. Aslında bizim maksadımız eğlence ve adrenalindi. Kendime, 'Bu spora keşke daha erken başlasaydım' diyorum. Herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir şey. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.