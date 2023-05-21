ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!
"Dünya Biyoçeşitlilik Günü" dolayısıyla düzenlenen "5. Tür Say" etkinliğinde, doğaseverler ODTÜ kampüsündeki bitki ve hayvan türlerini kayıt altına aldı.
Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) işbirliğiyle düzenlenen ve 5.'si yapılan Tür Say etkinliğine katılan 100'e yakın doğasever, ODTÜ kampüsünde buluştu.
"Vatandaş bilimi" kapsamında gözlem yapan katılımcılar, uzmanlar eşliğinde bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.
Akademisyenlerin "iNaturalist" isimli uygulama ile türlerin tanımlanmasına yardım ettiği etkinlikte, canlı türlerinin konumu ile fotoğrafları, "odtudedoga" ve "tursay2023" etiketi ile sosyal medyadan paylaşıldı.
"Vatandaş bilimi" uygulaması kapsamında düzenledikleri etkinlik ile doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Zeydanlı, ayrıca bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini anlattı.