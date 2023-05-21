BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46

ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

|
ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

"Dünya Biyoçeşitlilik Günü" dolayısıyla düzenlenen "5. Tür Say" etkinliğinde, doğaseverler ODTÜ kampüsündeki bitki ve hayvan türlerini kayıt altına aldı.

ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) işbirliğiyle düzenlenen ve 5.'si yapılan Tür Say etkinliğine katılan 100'e yakın doğasever, ODTÜ kampüsünde buluştu.

143
ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

"Vatandaş bilimi" kapsamında gözlem yapan katılımcılar, uzmanlar eşliğinde bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

243
ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

Akademisyenlerin "iNaturalist" isimli uygulama ile türlerin tanımlanmasına yardım ettiği etkinlikte, canlı türlerinin konumu ile fotoğrafları, "odtudedoga" ve "tursay2023" etiketi ile sosyal medyadan paylaşıldı.

343
ODTÜ kampüsünden muhteşem görüntüler!

"Vatandaş bilimi" uygulaması kapsamında düzenledikleri etkinlik ile doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Zeydanlı, ayrıca bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini anlattı.

443