Ödemeler bugün başladı! Emeklilerin çoğu bilmiyor çift promosyon hakkınız olabilir

Kimler çift promosyon alacak?

Sosyal güvenlik sistemimizde 2 ayrı maaş alma hakkınız mevcuttur. Yasal mevzuatta bu dul ve yetim aylığı olarak geçmektedir. Yani siz vefat etmiş olan eşinizden hem de anne veya babanızdan maaş alabilmektesiniz. Tabi burada en önemli kıstas emekli maaşı alacağınız kişinin ölüm tarihleri ve emekli olunan kurumlar belirleyici kıstas olmaktadır.