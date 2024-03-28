Ödemeler bugün başladı! Emeklilerin çoğu bilmiyor çift promosyon hakkınız olabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının zamlı promosyonunu açıklamasının ardından ödemeler bugün hesaplara geçiyor. Emekliler 8 ila 12 bin TL arasında ödeme alacak. Peki çift maaş alanlar için durum ne?
Kamu bankaları pazartesi günü başvuruları almasının ardından bugün zamlı promosyonlar emeklilerin hesaplarına geçecek. Emekli promosyonunda çoğu emeklinin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Çift emekli maaşı alanlar için ayrı ayrı promosyon hakkı var.
Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Güncelleme ile ilgili eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa mutlaka şubeye gitmenizi ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ATM, SMS, telefon ve e-Devlet vasıtası ile de promosyon sözleşmesinin yapılabildiğini belirtmek isterim." dedi.
Yılmaz promosyonlara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sizin almış olduğunuz emekli maaşınıza göre promosyon rakamı belirleniyor. SGK son yayınlamış olduğu duyuru vasıtası ile dul yetim maaşı alanların promosyon ödemelerinin 5.000 TL’den başlayarak yukarı doğru çıktığını belirtti. En üst tavan promosyonu 12.000 TL oldu.
Kimler çift promosyon alacak?
Sosyal güvenlik sistemimizde 2 ayrı maaş alma hakkınız mevcuttur. Yasal mevzuatta bu dul ve yetim aylığı olarak geçmektedir. Yani siz vefat etmiş olan eşinizden hem de anne veya babanızdan maaş alabilmektesiniz. Tabi burada en önemli kıstas emekli maaşı alacağınız kişinin ölüm tarihleri ve emekli olunan kurumlar belirleyici kıstas olmaktadır.