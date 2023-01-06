Ödeme planları ve taksitler belli oldu! Yeni Evim projesinde kim ne kadar ödeyecek?

TOKİ Sosyal Konbut Projesi'nin ardından bu kez de Orta Gelirliye Konut Kampanyası için düğmeye basıldı. 81 ilde geçerli olacak kampanya ile ilk etapta 100 bin evin satışı planlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya hakkında kendilerine en çok yöneltilen soruları ve cevaplarını paylaştı.