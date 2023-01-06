Ödeme planları ve taksitler belli oldu! Yeni Evim projesinde kim ne kadar ödeyecek?
Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda ödeme planı belli oldu. 0,69; 0,79 ve 0,99 faiz oranlarının uygulanacağı kampanyada milyonların beklediği sorular yanıtlarını buldu. "Peşinat ödenecek mi? Yaş sınırı var mı? Evler satılabilecek mi?" sorularının cevabı tek tek açıklanırken, İlk yıl ödenecek taksit tutarı ile son 8 yıl ödenecek taksit tutarına kadar detaylar belli oldu. Öte yandan normal krediye göre 550 bin TL'nin vatandaşın cebinde kalacağı öğrenildi.
TOKİ Sosyal Konbut Projesi'nin ardından bu kez de Orta Gelirliye Konut Kampanyası için düğmeye basıldı. 81 ilde geçerli olacak kampanya ile ilk etapta 100 bin evin satışı planlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya hakkında kendilerine en çok yöneltilen soruları ve cevaplarını paylaştı.
Peşinat ödenecek mi?
Kampanya kapsamında yüzde 10'luk bir peşinat söz konusu.
Kampanyaya ikinci evler dahil mi?
Sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. 3 ayrı konut projesi kapsamda olacak. Tamamen bitmiş oturmaya hazır konutlar, başlamış ve belli aşamaya gelmiş konutlar ve de bankalar için garanti verilmiş konutlar.
Yaş sınırı olacak mı?
18 yaş yaş üstü her vatandaş başvurabilir.
Evler satılabilecek mi?
5 yıl boyunca ölüm, boşanma gibi sebepler dışında evler satılamayacak ancak kiraya verilebilecek.