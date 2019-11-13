Ödem nedir vücuttan nasıl atılır?

Vücutta hücreler arası sıvı hacminin artmasına ödem denir. Ödem, hemen herkesin az ya da çok karşılaştığı bir sorun. Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik ise ödemin belirtileri arasında. Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Altında ciddi bir hastalık yoksa ödemi atmak bir kaç basit kuralı hayatınıza uygulamanızla ortadan kalkabilir. İşte ödem atmaya yardımcı 8 öneri...