Ödem nedir vücuttan nasıl atılır?
Bacaklarda, ellerde, ayaklarda ve karında şişlik, gerginlik ve sertlik olarak anılan ödem neden olur, nasıl atılır? Ödem attıran öneriler ile vücutta ödemi arttıran durumları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Vücutta hücreler arası sıvı hacminin artmasına ödem denir. Ödem, hemen herkesin az ya da çok karşılaştığı bir sorun. Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik ise ödemin belirtileri arasında. Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Altında ciddi bir hastalık yoksa ödemi atmak bir kaç basit kuralı hayatınıza uygulamanızla ortadan kalkabilir. İşte ödem atmaya yardımcı 8 öneri...
Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak ödeme neden oluyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.
Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da ödeme neden olabiliyor. Dolayısıyla karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltmak gerekiyor.
Fazla tuz tüketimi ödeme neden olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar normal tüketilmesi gerekenden neredeyse üç kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Bu nedenle günlük tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Tuzu azaltın. Azaltırken yalnızca yemeklere doğrudan döktüğünüz tuzu dikkate almayın, ayrıca yüksek tuz içeren gıdalar hazır gıdalar, soslar, cips ve çerezlerden uzak durmaya çalışın.
Bazı romatizma ve tansiyon ilaçları ödeme neden olabiliyor. Romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler gerekliyse mutlaka kullanılmalı. Ama burada dikkat edilecek nokta, uzun süre sürekli kullanılmaması. Zira bu ilaçların sürekli kullanılması da ödemi arttırıyor. Tansiyon ilacına bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışarak ilacın değiştirilip değiştirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.