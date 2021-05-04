Ödem neden olur ödem nasıl atılır?
Vücutta sıvı birikmesiyle el, ayak, bacak ve kollarda sıvı birikmesine neden olan ödem hayat kalitesini düşürüyor. Ödemin nedenleri ve doğal çözüm önerilerini bir araya getirdik.
Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının nedeniyle oluşur. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark edilir.
Ödem neden olur?
Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.
Hafif ödem vakaları şunlardan kaynaklanabilir:
Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak
Çok fazla tuzlu yiyecek yemek
Adet öncesi hormonal değişim
Hamilelik
Ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu ilaçlardan bazıları:
Yüksek tansiyon ilaçları
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
Steroidler
Östrojenler
Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı