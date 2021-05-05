Ödem nasıl atılır? Vücuttan ödem attıran 10 bitki!
Kilo aldım diye korkmayın, vücudunuz ödem tutmuş olabilir. Peki nedir ödem, ödem attırıcı bitkiler neler? Ödem söktürücüler : Kayısı, ananas, salatalık, yaban mersini, maydanoz, süt (kefir, yoğurt), turp, yulaf, biberiye ve su...
Ödem nedir sorusunun yanıtıyla başlayalım. En genel tanımıyla ödem vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişliktir. Bilimsel açıklaması ise, “deri ve diğer dokularda, hücrelerarası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunması” şeklindedir.
Ödem neden olur : Gün içinde yeterli su içmediyseniz vücudunuz alarm durumuna geçer ve hemen sistemindeki suyu depolar. Ödemin yetersiz su tüketimi dışındaki nedenleri tuz, hava değişimi, kadınların reglisi ve aşırı kilo bulunmaktadır. Hareketsiz bir hayat sürmek, ofiste saatlerce oturmak, spor ve yürüyüşten uzak olmak da ödemin en büyük nedenlerindendir.
Ödem söktürücü 10 şey : Kayısı, ananas, salatalık, yaban mersini, maydanoz, süt (kefir, yoğurt), turp, yulaf, biberiye ve su...
Ödem atıcı : Ödem vücudun susuz kalmaya karşı aldığı bir önlemse çözümü de basittir. Her gün 2-3 litre su içerseniz vücudunuz suyu depolamayı bırakır ve haliyle ödem tutmaz. Ödemin sebebi az su tüketimi değilse genellikle idrar söktürücüler tavsiye edilir. Bunun için mutlaka doktora danışın zira ödem atıcılar ciddi zararlara da yol açabilir.