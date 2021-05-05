Ödem nasıl atılır? Vücuttan ödem attıran 10 bitki!

Ödem neden olur : Gün içinde yeterli su içmediyseniz vücudunuz alarm durumuna geçer ve hemen sistemindeki suyu depolar. Ödemin yetersiz su tüketimi dışındaki nedenleri tuz, hava değişimi, kadınların reglisi ve aşırı kilo bulunmaktadır. Hareketsiz bir hayat sürmek, ofiste saatlerce oturmak, spor ve yürüyüşten uzak olmak da ödemin en büyük nedenlerindendir.