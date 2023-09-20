Ocak'ta memur ve emekli maaşları yüzde 50 artacak! İşte öğretmen, polis, hemşire ve emeklinin zamlı maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi. Biz de yüzde 50 zammın ardından polis, hemşire, öğretmen, imam, memur maaşlarını tek tek hesapladık. Kim ne kadar maaş alacak?