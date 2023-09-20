Ocak'ta memur ve emekli maaşları yüzde 50 artacak! İşte öğretmen, polis, hemşire ve emeklinin zamlı maaşları
Milyonlarca memur Ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merak etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam oranını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın ortaya koyduğu zam oranına ilişkin muhtemel memur maaşlarını hesapladık...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi. Biz de yüzde 50 zammın ardından polis, hemşire, öğretmen, imam, memur maaşlarını tek tek hesapladık. Kim ne kadar maaş alacak?
Zamlı memur maaşları nasıl hesaplanıyor?
Memur maaşları toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payının katılmasıyla artış yaşıyor. Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı ve kümülatif olarak iki ayın toplam artış oranı yüzde 19,44 oldu. Geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam da netleşecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. Buna bir de yüzde 65 olarak belirlenen enflasyon farkı eklenecek. İşte bu durumda olası zamlı memur maaşları...
Öğretmen maaşı 48 bin 677 lira olacak
4/1 öğretmenin maaşı 29 bin 538 lira olan maaşı 13 bin 327 lira artarak 39 bin 981 liraya yükselecek.