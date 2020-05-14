Ocak’ta 300 milyon doz koronavirüs aşısı hazır olabilir

Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, 'Science' dergisine anonim olarak bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre; Trump yönetimi, dünya genelinde en iyi görünen sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.