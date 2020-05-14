Ocak’ta 300 milyon doz koronavirüs aşısı hazır olabilir
Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan ve 85 bini aşkın vatandaşını virüs nedeniyle yitiren ABD’de geçen ay başlatılan ve milyarlarca dolarlık fon kullanma yetkisi verilen Warp Speed operasyonuna katılan bir bilim insanı, temmuz ayında 8 aşının daha insan testlerinin başlayacağını ve gelecek ocak ayında 300 milyon doz aşının dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.
Geçen ay ABD hükümeti, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.
Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, 'Science' dergisine anonim olarak bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre; Trump yönetimi, dünya genelinde en iyi görünen sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.
Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini umut ediyor.
Öte yandan; bazı aşı ve sağlık uzmanları, 'Warp Speed Operasyonu’nun olası aşı adaylarını inceleyen şirketler arasında ortak çabalardan ziyade rekabete yol açacağı konusunda endişe duyuyor.