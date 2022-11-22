Ocak 2023 asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo! En az 6 bin 800 lira en çok 8 bin 500 lira
Asgari ücrete Ocak 2023'te yapılacak zamla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Türk-İş Başkanı, "Şimdiden konuşunca her şeye zam geliyor" diye asgari ücret zammının konuşulmasına karşı çıkarken, asgari ücret artışıyla ilgili 4 farklı senaryo konuşuluyor. En az 6 bin 800 lira ile en fazla 8 bin 500 lira arasında değişen 4 farklı net ücret bekleniyor.
Milyonlarca çalışan gibi işverenler de asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merakla bekliyor. İşveren tarafı şimdiden “işçi, işveren ve hükümetin yeni asgari ücret tutarında mutabık kalacağı şekilde, üçlü imzayla çıkarmak istiyoruz” dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı da yaptı diğer yandan. Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, asgari ücret zammıyla ilgili 4 senaryoyu yazdı. İşte ayrıntılar...
Asgari Ücret toplantısı Aralık'ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı içinde yapacağı toplantılarla 2023 asgari ücreti netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler adına Türk-İş, işverenler adına TİSK yer alıyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor.
Komisyonda işçi tarafının da, işveren tarafının da beşer temsilcisi bulunuyor. Oyların eşitliği halinde, (Bakanlığın tespit ettiği) başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Mutabakatla belirlenen 2016, 2019 ve 2022’nin ardından, 2023 yeni asgari ücretinin de oybirliğiyle belirlenmesi tüm taraflar için ekstra bir kazanç olacaktır.
İşte asgari ücret zammı tahminleri...
Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında başlayacak toplantılarında konuşulacak ve sonunda kesinleşecek asgari ücret tutarları hakkında şimdiden tahminde bulunduk. Dört farklı net asgari ücret tahmini üzerinden hazırladığımız (yandaki) tabloda ‘sigorta prim maliyetleri’ ve ‘toplam işveren maliyetleri de’ ayrı görülebilir.