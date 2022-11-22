Ocak 2023 asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo! En az 6 bin 800 lira en çok 8 bin 500 lira

Milyonlarca çalışan gibi işverenler de asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merakla bekliyor. İşveren tarafı şimdiden “işçi, işveren ve hükümetin yeni asgari ücret tutarında mutabık kalacağı şekilde, üçlü imzayla çıkarmak istiyoruz” dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı da yaptı diğer yandan. Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, asgari ücret zammıyla ilgili 4 senaryoyu yazdı. İşte ayrıntılar...