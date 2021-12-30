Ocak 2022 memur ve emekli için zam vakti! Emekliye 1.427 lira zam sızdı İşte zamlı maaşlar
Emekli ve memurların gözü kulağı 2022 yılı maaşlarına yapılacak olan zamda. Asgari ücrete 2022 için verilen yüzde 50 zam, memur ve emeklinin de beklentisini artırdı. İktidardan memur ve emeklinin beklentisini daha da yükselten açıklamalar peş peşe geldi. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler...
Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek. Ancak memura yapılacak 'refah payı' zammıyla emekli maaşına seyyanen zam gelecek. Emekli maaşlarındaki artışın bin 1.427 lirayı bulacağı iddiaları sızdı. İşte memur ve emekli zammıyla ilgili son gelişmeler...
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.
3 ocak Pazartesi günü açıklanıyor
Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
Yüzde 15.7 detayına dikkat!
Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.