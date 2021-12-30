Ocak 2022 memur ve emekli için zam vakti! Emekliye 1.427 lira zam sızdı İşte zamlı maaşlar

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek. Ancak memura yapılacak 'refah payı' zammıyla emekli maaşına seyyanen zam gelecek. Emekli maaşlarındaki artışın bin 1.427 lirayı bulacağı iddiaları sızdı. İşte memur ve emekli zammıyla ilgili son gelişmeler...