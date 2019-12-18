Ocak 2020 aylık burç yorumları bu 3 güne ve etkilerine dikkat!

10 Ocak 2020 cuma Yengeç burcunda Dolunay ve burçlara etkileri: Yılın ilk dolunayı Yengeç’te gerçekleşiyor. 2020’nin ilk günlerinde duygularda farkındalık yaratmak için bir fırsat olacak bu. En zor zamanlarınızda içinizde bulduğunuz enerjinin kaynağına ulaşmak için kusursuz bir zaman. Bu dolunayın odak noktası aile olacak. Geçmiş aile sorunlarını gün yüzüne çıkartmak zorunda kalabilir ya da ailece bir şeyleri kutlayarak daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz.