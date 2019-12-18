Ocak 2020 aylık burç yorumları bu 3 güne ve etkilerine dikkat!
Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre yeniyıl 3 önemli astrolojik olayla başlayacak. Ocak aylık yorumlarına göre 10 Ocak'ta Yengeç burcunda Dolunay, 20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna hareketi ve 24 Ocak'ta Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşecek. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık'ın Ocak 2020'de etkileyecek olayların detayları.
Ocak 2020 aylık burç yorumlarını etkileyecek önemli astrolojik olayları, tarihlerini ve burçlara etkilerini sizler için derledik. 10 Ocak 2020'de Yengeç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Ocak 2020'nin önemli diğer astrolojik olayı 20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna geçişi. Ocak ayında burçları etkileyecek son astroloji olayı 24 Ocak'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan Yeniay. Peki Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre, Dolunay, Güneş'in Kova burcuna hareketi ve Yeniay Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu etkilerinin detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.
10 Ocak 2020 cuma Yengeç burcunda Dolunay ve burçlara etkileri: Yılın ilk dolunayı Yengeç’te gerçekleşiyor. 2020’nin ilk günlerinde duygularda farkındalık yaratmak için bir fırsat olacak bu. En zor zamanlarınızda içinizde bulduğunuz enerjinin kaynağına ulaşmak için kusursuz bir zaman. Bu dolunayın odak noktası aile olacak. Geçmiş aile sorunlarını gün yüzüne çıkartmak zorunda kalabilir ya da ailece bir şeyleri kutlayarak daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz.
20 Ocak 2020 pazartesi Güneş Kova burcuna geçiyor: Kova enerjisi ile büyük düşünmeye ve çok daha büyük planlar yapmaya hazır olun. Bu süreçte kendinizi çevrenize ve dünyaya ne gibi katkılar sağlayabileceğiniz üzerine uzun uzun düşünürken yakalayabilirsiniz. Bazı alanlarda gönüllü olarak başkalarına fayda sağlarken içsel dünyanıza da huzur katmak için iyi bir dönem.
24 Ocak 2020 cuma Kova burcunda Yeni Ay ve burçlara etkileri: Amaçlarınıza odaklanacağınız parlak bir dönem sizi karşılayacak. Kendiniz ve sevdikleriniz için büyük hayaller kuracağınız, bu hayallerden besleneceğiniz ve gelecek vadede bunları gerçekleştirmek için sonsuz enerjiyi içinizde hissedeceğiniz bereketli bir süreç olacak.