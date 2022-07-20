Objektiflere takılan Melis Sezen mevsimleri karıştırdı! Üstündekiyle dikkat çekti...
Geçtiğimiz aylarda final yapan ekranların reyting rekortmeni dizilerinden "Sadakatsiz"deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Melis Sezen geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmış, olay olmuştu. Nişantaşı'nda objektiflere hırkasıyla yansıyan Sezen "Temmuz ayına geldik ama tam yaz başlamadı, onun için böyle hırkayla çıktım" dedi.
Mayıs ayında final yaparak, izleyicisine veda eden ekranların reyting rekortmeni dizilerinden "Sadakatsiz"deki başarılı performansıyla gönüllere taht kuran Melis Sezen geçtiğimiz sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hırkasıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen Temmuz ayında yazın tam başlamadığını dile getirerek " Ondan böyle hırkayla çıktım" dedi...
Geçtiğimiz mayıs ayında final yapan 'Sadakatsiz' dizisinin Derin’i Melis Sezen, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
Tatilden döndüğünü belirten oyuncu, “Temmuza geldik ama tam yaz başlamadı” dedi.
Kanal D'de iki sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisi ile izleyicinin gönlünde taht kuran Melis Sezen, tatil dönüşü Nişantaşı’ndaydı.