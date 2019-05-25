Obeziteden kurtuldular hayatları değişti
Fazla kiloları nedeniyle nişanlısı tarafından terk edilen Kübra Birinci, mide küçültme ameliyatıyla 1 yılda 44 kilo vererek, 94 kilodan 50 kiloya düştü. Ameliyatı tek çıkış yolu olarak gördüğünü söyleyen genç kadın, “Hiçbir zaman kilolarımı problem ettiğini söylemedi ama bunu hissediyordum. Yeni halimi görünce çok şaşırdı. Geri dönmek istedi ama biten bir şeye yeniden başlamanın mantığı yoktu” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü 2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerine göre, Türkiye’deki insanların yüzde 32’si obez. 2018 yılında ABD’de yaklaşık 240 bin, Türkiye’de ise 20 kişi morbid obezite cerrahisi ile tedavi edildi. Avrupa Obezite Günü çerçevesinde, obezitenin dünyada ve Türkiye’de hızla artan görülme oranlarına dikkat çekmek ve obezite cerrahisi hakkında bilgi vermek için İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’de Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği (BMCD) tarafından ‘obeziteye karşı el ele’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, obezite sorunu tüm yönleriyle ele alınarak son gelişmeler ve çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca, hastalar cerrahi operasyonla birlikte değişen hayatlarını anlattı.
15 yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden ve aldığı kiloları bir türlü veremeyen 55 yaşındaki Berna Kütük ise, mide küçültme ameliyatıyla 7 ayda 43 kilo verdi. 115 kilodan, 72 kiloya düşen Kütük, geçirdiği operasyonun kendisine verilmiş ikinci bir yaşama şansı olduğunu söyledi.
Alışveriş yapmanın korkulu rüyası olduğunu belirten Birinci, “Kiloluydum ama kendime bakmaya özen gösteriyordum, kıyafetler konusunda sıkıntı çekiyordum. Mağazadaki kabine 20 kıyafetle girip belki 1 tanesini alabiliyordum. Alışveriş yapmak benim için korkulu rüyaydı, hiç sevmiyordum, mutsuz oluyordum” ifadelerini kullandı.
13 yıl 114 kiloda hayatına devam eden iş adamı Aykut Gökmen Çalışkan da, eşinin sayesinde Mahir hocayla tanıştığını ve hayatının değiştiğini anlattı.