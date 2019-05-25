Obeziteden kurtuldular hayatları değişti

Dünya Sağlık Örgütü 2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerine göre, Türkiye’deki insanların yüzde 32’si obez. 2018 yılında ABD’de yaklaşık 240 bin, Türkiye’de ise 20 kişi morbid obezite cerrahisi ile tedavi edildi. Avrupa Obezite Günü çerçevesinde, obezitenin dünyada ve Türkiye’de hızla artan görülme oranlarına dikkat çekmek ve obezite cerrahisi hakkında bilgi vermek için İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’de Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği (BMCD) tarafından ‘obeziteye karşı el ele’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, obezite sorunu tüm yönleriyle ele alınarak son gelişmeler ve çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca, hastalar cerrahi operasyonla birlikte değişen hayatlarını anlattı.