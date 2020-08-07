Obezite coronavirüs tedavisini zorlaştırıyor mu? İşte aşı ile ilgili korkutan açıklama
OBEZ yetişkinlerde grip ve hepatit B aşılarının daha az etki göstermesi koronavirüs aşısı içinde geçerli olabileceği bilim insanları kanıtlandı. Koronavirüs aşısı için korkutan gerçekte ortaya çıktı.
Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, corona virüs aşısı hazır olduğunda da benzer bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42’si obez olan ABD’de aşının corona virüsü durduramayacağı endişesi yaratıyor.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı. Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD’de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.
Grip ve HEPATİT B aşısı obezlerde daha az etkinlik gösterdi
Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD’li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.
Obezite COVİD-19'a karşı yüksek risk oluşturuyor
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19’a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.