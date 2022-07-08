O vasiyeti gündeme oturdu! Bülent Ersoy Gülşen'den öyle bir şey istedi ki...

Vasiyeti gündem oldu

Türkiye'de "Diva" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan bir videosunda, mezar yeri için "Ben buraya sığmam" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu. Şimdi de Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu.