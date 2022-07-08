O vasiyeti gündeme oturdu! Bülent Ersoy Gülşen'den öyle bir şey istedi ki...
Türk Sanat Müziği'ne ismini altın harflerle yazdıran, güçlü sesi, yorumuyla kendine hayran bırakan Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy'un vasiyeti çok konuşulmuştu. Sanatçının 2011 yılında "Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başımda 'Aşktan Sabıkalı'yı okusun" diyen o sözleri yeniden gündeme oturdu. Şarkıcı Gülşen Diva'nın şarkısını dinlediğinde "Hayatımın parçası, öldüğümde mezarımda bu şarkıyı çalın' dediğini dile getirdi.
Türk Sanat Müziği'ne ismini altın harflerle yazdıran, güçlü sesi, yorumuyla kendine hayran bırakan Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy'un vasiyeti çok konuşulmuştu. Sanatçının 2011 yılında "Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başımda 'Aşktan Sabıkalı'yı okusun" diyen o sözleri yeniden gündeme oturdu. Şarkıcı Gülşen Diva'nın şarkısını dinlediğinde "Hayatımın parçası, öldüğümde mezarımda bu şarkıyı çalın' dediğini dile getirdi.
O sözleri gündeme oturdu
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu. 2011 yılında "Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başımda 'Aşktan Sabıkalı'yı okusun" diyen Ersoy'un bu sözleri yeniden gündem oldu.
Vasiyeti gündem oldu
Türkiye'de "Diva" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan bir videosunda, mezar yeri için "Ben buraya sığmam" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu. Şimdi de Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu.
Mezarı başında okunmasını istemişti
Ünlü sanatçı, 2011 yılında verdiği vasiyetine göre, ilk dinlediğinde gözünden yaş geldiğini belirttiği 'Aşktan Sabıkalı' şarkısının Gülşen tarafından mezarı başında okunmasını talep etti.