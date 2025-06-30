O ünlüler defalarca nikah masasına oturdu! İşte magazin dünyasının evlilik rekorunu zorlayan isimleri...

Ünlüler hem yaptıkları işler hem de özel hayatları ile magazin gündemi tarafından takip ediliyor. Özel hayatları her zaman büyük bir merak konusu olan isimler evlilikleriile de çok konuşuluyor. İşte boşanmaları ile magazin gündeminin çok konuştuğu o ünlüler...