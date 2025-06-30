O ünlüler defalarca nikah masasına oturdu! İşte magazin dünyasının evlilik rekorunu zorlayan isimleri...
Ünlülerin özel hayatları magazin dünyasında büyük merak uyandırıyor. Aşkları, evlilikleri, çocukları ve ayrılıkları çok konuşulan ünlüler kaç kez evlendi. İşte boşanmaları ile magazin gündeminin çok konuştuğu o ünlüler...
Ünlüler hem yaptıkları işler hem de özel hayatları ile magazin gündemi tarafından takip ediliyor. Özel hayatları her zaman büyük bir merak konusu olan isimler evlilikleriile de çok konuşuluyor. İşte boşanmaları ile magazin gündeminin çok konuştuğu o ünlüler...
Ünlülerin özel hayatları her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Özellikle de evlilikleri ve boşanmaları sık sık gündeme gelir. Bazı isimler tek bir evlilikle hayatlarına devam ederken, bazıları ise birden fazla kez dünyaevine girmeyi tercih ediyor. İşte evlilik sayılarıyla magazin dünyasında dikkat çeken ünlü isimler ve hayatlarındaki evlilik serüvenleri.
Birden Fazla Kez Evlilik Yapan Ünlüler
Türk müziğinin güçlü sesi Sezen Aksu, aşk hayatıyla da ilgi odağı olan isimlerden biri. Ünlü sanatçı, bugüne kadar dört kez nikâh masasına oturdu. Sanatçı, hem müziğiyle hem de özel hayatıyla her zaman gündemde kalmayı başardı. Aynı şekilde televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Okan Bayülgen de dört evlilikle magazin basınında adından sıkça söz ettirdi. Karakteristik sunum tarzıyla dikkat çeken Bayülgen’in özel hayatı da kariyeri kadar konuşulan konular arasında yer alıyor.
Sinemadan televizyona birçok projede yer alan Cem Özer de özel hayatıyla gündeme gelen ünlülerden biri. Başarılı oyuncu ve sunucu, bugüne kadar dört kez evlilik yaşadı. Aynı şekilde, sahne ve dizi dünyasının tanınan isimlerinden Levent Özdilek de dört evlilik yapan ünlüler arasında yer alıyor.