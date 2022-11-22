O sözler taze gelin Aslı Enver'in başını yaktı! 15 bin dolar tazminat ödeyecek
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver, bu kararıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu bu kez 'tazminat' haberiyle adından söz ettirdi.
Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'ın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile olan ilişkisi hakkında "ilişkim iyi gidiyor, süper" açıklamasını yaptıktan kısa süre sonra sürpriz bir şekilde Gökbudak ile dünyaevine girerek herkesi şaşırtmıştı.
Sürpriz nikah kararıyla adından söz ettiren Aslı Enver, bu kez ödediği tazminatla dikkatleri üzerine çekti.
"Evet"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurmuştu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, "Evet!" notunu düşmüştü.
38 yaşındaki Aslı Enver'in nikah masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendiği öne sürülmüştü. Ayrıca ünlü oyuncunun hamile olduğu için hızlı bir şekilde evlilik kararı aldığı da iddia edilmişti.