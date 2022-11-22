O sözler taze gelin Aslı Enver'in başını yaktı! 15 bin dolar tazminat ödeyecek

Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'ın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile olan ilişkisi hakkında "ilişkim iyi gidiyor, süper" açıklamasını yaptıktan kısa süre sonra sürpriz bir şekilde Gökbudak ile dünyaevine girerek herkesi şaşırtmıştı.