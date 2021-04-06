O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

"Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır" diyen Yoğurtçu " Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.