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O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

Survivor yarışmacısı 33 yaşındaki Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' çağrısı geldi.

O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

Yoğurtçu, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyledi.

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O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

Yoğurtçu "İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur." ifadelerini kullandı.

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O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim

"Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır" diyen Yoğurtçu " Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum." diye konuştu. 

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