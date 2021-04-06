O sözler ortalığı karıştırdı! İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' deyip çağrı yaptı: Ben vereceğim
Survivor yarışmacısı 33 yaşındaki Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a 'Survivor'ı bırak' çağrısı geldi.
Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yoğurtçu, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyledi.
Yoğurtçu "İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur." ifadelerini kullandı.
"Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır" diyen Yoğurtçu " Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.