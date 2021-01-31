O sözler için 'Hiç öyle bir şey demedim' dedi! Bensu Soral yeni işini açıkladı.
29 yaşındaki Bensu Soral yeni işini basın mensuplarına açıkladı. Soral o sözler için ise açıklama yaptı.
2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.
İş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral, alışverişe çıktığı Nişantaşı’nda erkek kardeşi Bedirhan Soral ile objektiflere takıldı.
Ablası Hande Soral’ın doğum günü için ona hediye baktıklarını söyleyen Bensu Soral, “Bugün alışveriş günü, ablamın doğum günü var. Ona hediyeler aldık” dedi.
Güzel Sanatlar mezunu olduğunu ve koronavirüs pandemisi döneminde resim yeteneğini geliştirdiğini belirten Soral, oyunculuğun dışında ikinci mesleğinin resim yapmak olduğunu söyledi.