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O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, gazetecilerin sorusunu duyunca tepki gösterdi.

O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yansıyan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

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O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

Burcu Kıratlı, "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı. Çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi." dedi.

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O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel. Memnunuz... Bir dizi projem olabilir, bakalım... Eğer olursa televizyona olacak bir proje." şeklinde konuştu.

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O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz." diyerek tepki gösterdi.

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