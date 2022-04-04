O soruyu duyunca 'evli bir kadınım çok ayıp' deyip tepki gösterdi! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl açıklaması
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, gazetecilerin sorusunu duyunca tepki gösterdi.
Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yansıyan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.
Burcu Kıratlı, "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı. Çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi." dedi.
Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel. Memnunuz... Bir dizi projem olabilir, bakalım... Eğer olursa televizyona olacak bir proje." şeklinde konuştu.
Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz." diyerek tepki gösterdi.