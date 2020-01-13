O Ses Türkiye'ye Murat Boz Edanur düeti damga vurdu jürilerden takdirlik hamle

Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin dün akşam yayımlanan bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Bu haftaki özel konuk Edanur oldu. En büyük hayali Murat Boz'la Özledim şarkısını beraber söylemek olan Edanur'un hayali gerçek oldu.