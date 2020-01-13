O Ses Türkiye'ye Murat Boz Edanur düeti damga vurdu jürilerden takdirlik hamle
Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye programının özel konuğu bu hafta Edanur oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin dün akşam yayımlanan bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Bu haftaki özel konuk Edanur oldu. En büyük hayali Murat Boz'la Özledim şarkısını beraber söylemek olan Edanur'un hayali gerçek oldu.
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Acun Ilıcalı, birkaç hafta önce Edanur'un kendilerine başvurduğunu ve Murat Boz'un hayranı olduğunu söyledi. Ilıcalı, jüriye sürpriz yaparak Edanur'u O Ses Türkiye sahnesine çıkardı.
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Edanur, ilk olarak O Ses Türkiye sahnesinde Murat Boz ile Özledim şarkısını söyledi. Ardından da Edanur, tek başına sahnede 'Fikrimin İnce Gülü' eserini söyledi.
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Edanur'un şarkı söylediği anlarda jüri üyeleri duygusal anlar yaşadı.
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