O Ses Türkiye'nin yıldızından kötü haber! Hastaneden fotoğraf paylaştı
O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Aziz Kiraz'dan kötü haber geldi.
Sosyal medya hesabından hastane odasındaki fotoğraflarını paylaşan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansın ardından gözlerin kendine çevrilmesini sağlamıştı.
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Sahneye çıktığı ilk anda sesiyle jüriyi adeta büyüleyen Aziz Kiraz, daha sonra Hadise'nin takımında yer almış ve yarışmada üst sıralara kadar tırmanmayı başarmıştı.
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Geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde sorun yaşayan genç şarkıcı doktora gidince kötü haberi aldı.
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Kist nedeniyle ses tellerini kullanamayan Kiraz, hemen ameliyata alındı.
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