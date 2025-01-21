O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı resmen eridi! 9 ayda 40 kilo verdi, son hali şaşırttı
Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru'yu görenler şaştı kaldı. Fazla kilolarından kurtulan isim, 9 ayda 40 kilo verdi.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye'nin eski yarışmacıları zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. O Ses Türkiye’nin 2013 şampiyonu Hasan Doğru da son haliyle sık sık gündem oluyor.
Lucio Dalla'nın 'Caruso' şarkısıyla sahneye çıktıktan sonra ilk anda Gökhan Özoğuz ile Murat Boz'u, peşinden de Hadise ve Ebru Gündeş'i kendine döndürmeyi başaran Hasan Doğru; tarihler 2014'ün ocak ayını gösterdiğinde yüzde 62 oyla birinci olmuştu.
Fazla kilolarından kurtuldu
Acun Ilıcalı'nın ‘Pavarotti Hasan’ diye seslendiği Hasan Doğru, diyete girdi ve yıllardır veremediği fazlalıklarından kurtuldu.
Görenleri şaşırtıyor
37 yaşındaki ünlü ismin geçirdiği değişim ise görenleri şaşırttı. Tam 40 kilo veren Hasan Doğru adeta bambaşka biri oldu.