O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı resmen eridi! 9 ayda 40 kilo verdi, son hali şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye'nin eski yarışmacıları zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. O Ses Türkiye’nin 2013 şampiyonu Hasan Doğru da son haliyle sık sık gündem oluyor.