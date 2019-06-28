O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf
O Ses Türkiye'nin güzel jurisi ve ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Hadise'nin fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin cesur bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hadise, bikinisiyle poz verdi.
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Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Fiziğin çok güzel seni tekrardan ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı
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Başka bir takipçisi ise,"Sanki biraz kilo almışsın ama çok daha güzel olmuş." ifadelerini kullandı.
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İşte Hadise'nin hikayesinden paylaştığı bikinili fotoğrafı
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