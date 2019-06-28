O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf

O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf

O Ses Türkiye'nin güzel jurisi ve ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Hadise'nin fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı

O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Hadise'nin cesur bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hadise, bikinisiyle poz verdi. 

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O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf - Sayfa 2

Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Fiziğin çok güzel seni tekrardan ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı

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O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf - Sayfa 3

Başka bir takipçisi ise,"Sanki biraz kilo almışsın ama çok daha güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

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O Ses Türkiye'nin jürisi ve ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf - Sayfa 4

İşte Hadise'nin hikayesinden paylaştığı bikinili fotoğrafı

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