O Ses Türkiye'den Hadise gitti yerine gelen isim bakın kim Ebru Gündeş de var
TV8'deki O Ses Türkiye jürilerindeki değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Hadise'nin olmayacağı düşünülen yarışmada yeni bir isim var. Ebru Gündeş'in de O Ses Türkiye'de olacağı söyleniyor.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının jürileri şekillenmeye başladı. Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı zaten konuşuluyordu fakat Ilıcalı'nın son hamlesiyle kesinleşti denebilir. O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geri döndü.
Ebru Gündeş ile Hadise'nin arasının bozuk olması ise Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağını kanıtlar cinsten. Gündeş'in boşanma davasına ihanet skandalı damga vurmuş, Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.
Hadise bu iddialara ateş püskürürcesine yalanlarken Ebru Gündeş, Hadise'nin yanında yer almamış, konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Hadise de Instagram'da Gündeş ile olan fotoğraflarını silmişti.
Hadise ve Ebru Gündeş'in arasında soğuk rüzgarlar eserken O Ses Türkiye jüri isimleri arasında yeni bir ismin olacağı iddia edildi. Gülşen, Hadise'nin yerini alacak gibi duruyor.