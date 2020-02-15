O Ses Türkiye'de şampiyon olmak için yarışacak isimler finalistler belli oldu

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele etti. edecek.