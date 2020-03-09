O Ses Türkiye'de jüri olan Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak olay sözler

Sandal, programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı:

"Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."