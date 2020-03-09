O Ses Türkiye'de jüri olan Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak olay sözler
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen O Ses Türkiye'de seneler önce jüri üyesi olan Mustafa Sandal, konuk olduğu programda olay sözler sarf etti. Acun Ilıcalı, bu sözleri duyunca çok kızacak.
2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, katıldığı bir YouTube programında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışması hakkında olay göndermeler yaptı.
Sandal, programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı:
"Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."
"Oradan takım kurulurken ben bunu ilk andan itibaren yarışmacılara çok net anlatıyordum; burası bir deneyim, buradan keyif almaya bakın diye.''
''Burada ışıklar söndüğünde sona gelindiğinde herkes kendi köşesine çekilecek ve siz bir boşluğa düşeceksiniz.''