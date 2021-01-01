O Ses Türkiye'de İbrahimovic hayranı çıktı! Ebru Gündeş isteğini söyledi
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı programında dünya yıldızı futbolcunun Ebru Gündeş hayranı olduğu ortaya çıktı.
İtalya ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile ilgili O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sürpriz bir açıklama yaptı.
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyen takım arkadaşı Ibrahimovic'in O Ses Türkiye'de hayran olduğu ünlüyü açıkladı.
Çalhanoğlu, Bosna Hersek asıllı İsveçli futbolcu İbrahimoviç'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, arkadaşının dinlediği Gündeş şarkılarını da söyledi.
Çalhanoğlu "Zlatan, Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor. En sevdiği şarkısı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.