O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'lü evlilik teklifi! Sahnede sürpriz anlar yaşandı
O Ses Türkiye 10. bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Yarışmacının evlilik teklifine Beyazıt Öztürk sürprizi damga vurdu.
TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de sürpriz anlar yaşandı. Geçtiğimiz akşam 10. bölümüyle yayınlanan O Ses Türkiye'de yarışmacı Abdullah Kılıç'ın şarkısını söylemesinin ardından Seda Sayan, yarışmacı için döndü.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada Manga'nın Bir Kadın Çizeceksin şarkısını seslendiren Abdullah Kılıç, jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'dan izin alarak sevgilisine endisini desteklemeye gelen kız arkadaşını sahneye davet etmek istedi.
Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinden izni kapan Kılıç, sahnede kız arakadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulunacağı sırada Beyazıt Öztürk'ün de sahnede yerini alması eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.
Yarışmacı Abdullah Kılıç'ın kız arkadaşını sahneye davet ederek evlilik teklifinde bulunduğu esnada Beyazıt Öztürk'ün espirileri herkesi eğlendirdi.