O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk krize soktu! Aradığı kişi telefona çıkmadı

Performansına dönülmeyen Simge Bayram ismindeki bir yarışmacının Beyazıt Öztürk'ten bir isteği oldu. Yarışmacı, Beyazıt'tan kendisini Hakan Altun'la tanıştırmasını rica etti. İlginç anlar ise bu dakikadan sonra yaşanmaya başlandı.