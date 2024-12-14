O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu
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Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları belli oldu. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan programda ekranların sevilen yüzleri yeteneklerini gözler önüne serecek.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.
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O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin sahne alacağı açıklandı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam ve Ersin Arıcı sahnede olacak.
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Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yarışacak.
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