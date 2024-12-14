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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları belli oldu. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan programda ekranların sevilen yüzleri yeteneklerini gözler önüne serecek.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.  

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin sahne alacağı açıklandı.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam ve Ersin Arıcı sahnede olacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yarışacak.

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