O Ses Türkiye yeni sezona hazırlanırken Murat Boz jüri üyelerine gözdağı verdi

Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için kollar sıvandı. Herkes tarafından severek izlenen O Ses Türkiye yarışması yakın zamanda jüri iyeleri, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.