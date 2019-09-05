O Ses Türkiye yeni sezona hazırlanırken Murat Boz jüri üyelerine gözdağı verdi
Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye yeni sezon hazırlıklarına başladı. Murat Boz, şimdiden jüri üyelerine gözdağı verdi.
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için kollar sıvandı. Herkes tarafından severek izlenen O Ses Türkiye yarışması yakın zamanda jüri iyeleri, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yarışmanın değişmez jüri üyesi Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla programın yeni sezonu başlamadan önce ekip arkadaşlarına espirili bir göndermede bulundu.
Yarışmanın finaline taşıdığı isimlerle jüriler arasında öne çıkan Murat Boz, bu seneki performansından öylesine emin ki Instagram hesabından şu satırları paylaştı:
''Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak. @osesturkiye @sedasayan @beyazitozturk26 @hadise #birincibelliikincikim #yenisezon #osestürkiye''