O Ses Türkiye Rap için imaj değiştirdi! Hadise'nin eski halinden eser kalmadı
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye Rap yarışması için imaj değişikliğine giden Hadise hayranlarını şaşırttı.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri koltuğunda Hadise'nin yer alacağını açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Jüride Eypio, Murda ve Mero ile birlikte Hadise'nin olması büyük tepki çekmişti.
Birçok kişi Twitter'dan O Ses Türkiye Rap'i başlamadan eleştiri yağmuruna tutmuştu. Birçok kişi Hadise ve rap müziğin ne ilişkisi olduğu sormuştu.
Birkaç günün ardından eleştiriler yerini sessizliğe bırakırken Hadise yine gündem oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, takipçilerini şaşkına çevirdi.