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O Ses Türkiye Rap için imaj değiştirdi! Hadise'nin eski halinden eser kalmadı

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye Rap yarışması için imaj değişikliğine giden Hadise hayranlarını şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri koltuğunda Hadise'nin yer alacağını açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Jüride Eypio, Murda ve Mero ile birlikte Hadise'nin olması büyük tepki çekmişti. 

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Birçok kişi Twitter'dan O Ses Türkiye Rap'i başlamadan eleştiri yağmuruna tutmuştu. Birçok kişi Hadise ve rap müziğin ne ilişkisi olduğu sormuştu. 

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Birkaç günün ardından eleştiriler yerini sessizliğe bırakırken Hadise yine gündem oldu. 

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, takipçilerini şaşkına çevirdi.

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