O Ses Türkiye müjdesi verildi seyircileri şoke eden bir gelişme yaşandı

Tv8'in en çok izlenen ve yayın hayatında olduğu haftalarda en az 3-4 gün ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Geçtiğimiz gün yarışmanın yeni sezonu hakkında edinilen bilgide jüri değişikliğine gidilmeyeceği netleşti.