O Ses Türkiye müjdesi verildi seyircileri şoke eden bir gelişme yaşandı
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda 8 yıldır ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Böylelikle değişeceği konuşulan jüriler hakkındaki iddialar da açıklığa kavuştu.
Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün değişeceği konuşulmuştu. En azından Yemekteyiz'in sunuculuğuna geçen Seda Sayan'ın, bu sezon O Ses Türkiye'de yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyordu.
Tv8'in en çok izlenen ve yayın hayatında olduğu haftalarda en az 3-4 gün ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Geçtiğimiz gün yarışmanın yeni sezonu hakkında edinilen bilgide jüri değişikliğine gidilmeyeceği netleşti.
Yayın tarihi belli oldu: 5 Ekim Cumartesi günü Tv8 ekranlarında yeni sezonuna başlayacak olan O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın olması, geçtiğimiz sezon yarışmayı reytinglerde üst sıralara taşımıştı.
Çekimleri başlamıştı: O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 25 Eylül Çarşamba günü başlamıştı.