O Ses Türkiye jürisi Murat Boz yeni projesi sayesinde paraya para demeyecek!
Aslı Enver ile barıştıkları iddia edilen O Ses Türkiye jürisi Murat Boz, yeni anlaşması sayesinde bir servet kazanacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jürisi Murat Boz, Aslı Enver ile barıştığı iddialarıyla gündemi meşgul ederken bir anda yeni projesinden kazanacağı para ile ağızları açık bıraktı.
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Resmen servet değerinde bir anlaşmaya imza atan Murat Boz, yeni yıla giren en kazançlı şarkıcı olarak adını yazdırdı. Bir hazır çorba markasıyla reklam için anlaşan Boz'un kazancı dudak uçuklatıyor.
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Yakında reklam filmi için kameralar karşısına geçecek olan ünlü isim, hazır çorbalar sayesinde tam 3 milyon TL kazanacak.
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Peki, Murat Boz kimdir?
Murat Boz, 7 Mart 1980 doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarı. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.
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