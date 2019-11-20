O Ses Türkiye jürisi Hadise'nin aniden zayıflamasının sırrı ortaya çıktı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıfladığını gözler önüne seren ünlü şarkıcı Hadise’nin, bunun için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.
Cesur paylaşımlarına 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından durmaksızın devam eden O Ses Türkiye jürisi Hadise, kısa süre içinde verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtmayı başarmıştı. Hadise’nin bu kiloları nasıl verdiği merak konusu olmuştu.
Özel diyetisyen ve spor eğitmeniyle çalışan Hadise’nin yaklaşık bir ayda 6 kilo verdiği öğrenildi. Hadise’nin verdiği kilolar için tam 30 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyen için 20 bin lira ödedi. Spor da yapan popçu, özel hoca için 10 bin lirayı gözden çıkardı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak 30 bin liraya mal oldu.
Peki, Hadise kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır.