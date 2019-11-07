O Ses Türkiye jürisi Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver açıklaması
Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılık sebebi olarak gösterilen Hadise, günlerdir çıkan haberler hakkında suskunluğunu bozdu.
O Ses Türkiye'den arkadaşı olan Murat Boz ile ilişkisi olduğu iddia edilen Hadise, ilk kez konuştu. Çıkan haberlerin ardından Murat Boz ve Aslı Enver'in hayranlarından adeta linç yiyen Hadise, meslektaşı ile dost olduğunun altını çizdi.
Hadise, konu ile ilgili olarak "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim, bu saygısızlık..." ifadelerini kullandı. Murat Boz ile dost olduklarını ve bunu yıllardır söylediklerini dile getiren Hadise, konuşmasına şu şekilde devam etti:
İkisini de çok seviyorum: "Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam."
Tepki çeken paylaşım: Murat Boz'un Aslı Enver ile ayrılmasının ardından Hadise'nin yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırmıştı. O Ses Türkiye'nin kulisinden Murat Boz'la samimi fotoğrafını paylaşan Hadise, tepki çekmişti.