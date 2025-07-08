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O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı

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O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı

O Ses Türkiye'de 2014 yılında şampiyon olarak adını duyuran Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Hasan Doğru'nun kiloları ise o dönemde de eeştirilmişti. Ünlü isim öyle bir şey yaptı ki...

O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı - Resim: 1

Son dönemin trandi zayıf ve fit olmak. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru'da fazla kiloları ile dikkat çekiyordu. Ancak uyguladığı yöntem ve kilolarından kurtulması onu yeniden gündeme taşıdı.

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O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı - Resim: 2

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Hasan Doğru’nun değişimi görenleri şaşırttı. O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı 9 ayda tam 40 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

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O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı - Resim: 3

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ diye hitap ettiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve içten tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.

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O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı - Resim: 4

GÖKHAN'IN TAKIMINDAYDI

Gökhan Özoğuz’un takımında yer alan ve halktan yüzde 62 oranında oy alarak 2014 yılında birinciliği elde eden Hasan Doğru, şimdi ise büyük değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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