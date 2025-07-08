O Ses Türkiye ile milyonlar tanımıştı! Pavarotti Hasan'ın son hali şaşırttı
O Ses Türkiye'de 2014 yılında şampiyon olarak adını duyuran Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Hasan Doğru'nun kiloları ise o dönemde de eeştirilmişti. Ünlü isim öyle bir şey yaptı ki...
Son dönemin trandi zayıf ve fit olmak. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru'da fazla kiloları ile dikkat çekiyordu. Ancak uyguladığı yöntem ve kilolarından kurtulması onu yeniden gündeme taşıdı.
Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Hasan Doğru’nun değişimi görenleri şaşırttı. O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı 9 ayda tam 40 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.
O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ diye hitap ettiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve içten tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.
GÖKHAN'IN TAKIMINDAYDI
Gökhan Özoğuz’un takımında yer alan ve halktan yüzde 62 oranında oy alarak 2014 yılında birinciliği elde eden Hasan Doğru, şimdi ise büyük değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.