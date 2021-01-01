O Ses Türkiye İbo Show 2 kanalı hüsrana uğrattı! Reytingde zirve bakın kimin
Dün akşam ekrana gelen İbo Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel yayınlarından geceyi reytinglerde zirvede bitiren program belli oldu.
Yılbaşı gecesi için haftalar öncesinden hazırlıklar yapan televizyon kanallarının aynı sanatçıları konuk alması reyting tablosunda kimi programlara hüsranı yaşattı. Geceyi reyting birinciliğiyle bitiren program şaşırttı.
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ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesi hüsrana uğradı. Reytingde zirve yarışını kaybetti. İlk 10'a giremedi.
İşte yılbaşı akşamı en çok izlenen programlar...
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10 - Milli Piyango Yılbaşı Özel - Kanal D
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9 - Hava Durumu - ATV
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