O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri belli oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında jürinin kim olacağı merak konusuydu.