O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri belli oldu: Sosyal medya ikiye bölündü
O Ses Türkiye şarkı yarışması için geri sayım başladı. O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler de sonunda belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. Sosyal medyayı ikiye bölen değişimin reytinglere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında jürinin kim olacağı merak konusuydu.
Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışmada bu sene hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı sonunda belli oldu.
Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Programdan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı.
Bu kadroya göre O Ses Türkiye'nin yeni sezonda sadece bir isim değişmiş oldu.