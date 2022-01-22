O Ses Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu! TV8 O Ses Türkiye'de ödülü alan isim...
O Ses Türkiye'de büyük final heyecanı yaşandı. Canlı yayında jürilerin yarışmacıları parçalarını seslendirdi. Finalde yapılan SMS oylamalarının ardından iki isim kaldı. Bu isimler Beyaz'ın takımından Devrim, Oğuzhan'ın takımından Hasan oldu. Yapılan oylama sonucunda O Ses Türkiye'nin bu yılki kazananı Hasan Koçak oldu
O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de finalde en fazla yarışmacı ile mücadele eden iki isim Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olmuştu.
Canlı yayında gerçekleştirilen finalde ortaya konulan performanslar ve ardından yapılan SMS oylamalarının ardından Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, Oğzuhan Koç'un takımından Hasan Koçak adını son ikiye yazdırdı.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele 21 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Birbirinden iddialı ve güçlü sesler, final bölümünde en iyi performanslarını sergilediler. O Ses Türkiye final bölümünde son kazanan isim SMS oylaması sonrasında açıklandı
O SES TÜRKİYE'DE FİNALDE SON İKİYE KALAN İSİMLER
O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan son ikiye kalan yarışmacı belli oldu.
Hasan Koçak
Devrim Seyrek
O Ses Türkiye şampiyonluğu için yarıştı.Oylama sonunda kazanan Hasan Koçak oldu.