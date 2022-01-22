O Ses Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu! TV8 O Ses Türkiye'de ödülü alan isim...

O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de finalde en fazla yarışmacı ile mücadele eden iki isim Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olmuştu.