O şehirler feryat ediyor: Seyahat yasağı getirilsin! Hastalar acilde yatak beklerken ölüyor

Spor salonu sahra hastanesine çevrildi iddiası!

İzmir'de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin spor salonun hastaneye çevrildiğine ilişkin görüntüler olay oldu. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da o görüntüler için, "Bundan sonra bunları çok göreceğiz. Koridorları, depoları, hangarları, spor salonlarını hastaneye çevirmek gerekecek. Birinci basamakta bulaş zincirini kırmadığınız, sadece hasta tedavi etmeye odaklanma anlayışıyla istediğiniz kadar yatak sayısını artırın, isterseniz üç tane şehir hastanesi açın, bu size ancak bir iki gün kazandırır bir süre sonra tıkanırsınız. Biz de tıkandık" dedi.