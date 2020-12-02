O şehirler feryat ediyor: Seyahat yasağı getirilsin! Hastalar acilde yatak beklerken ölüyor
Türkiye genelinde günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aşarken, bazı illerde hastaneler alarm veriyor. İTO, "İstanbul'da hastalar yatak beklerken acil serviste ölüyor" derken, Mersin "Durduramıyoruz, seyahat yasağı gelsin" çağrısı yaptı. İzmir'de spor salonu hastaneye çevrilirken, Trabzon, Zonguldak, Samsun ve Rize'de alarm verildi.
Türkiye 3. kez pik yapan koronavirüs salgınının önüne geçmek için peş peşe önlemler alırken, bazı illerden uyku kaçıracak veriler ve açıklamalar geliyor. İstanbul'da durum vahim. İstanbul Tabip Odası, "Hastalar yatak beklerken acil servislerde ölüyor" dedi. Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta da salgının önüne geçilemezken, umanlar bu kentlere acil seyahat yasağı getirilmesini istiyor. Rize'de ise hastaneler dolduğu için İl Sağlık Müdürlüğü hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verileceğini açıkladı. İşte İstanbul, Rize, Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta son durum...
Hastanelerde normal yatış yatağı sıkıntısı başladı
İstanbul Tabip Odası (İTO) Korona İzleme Grubu tarafından hazırlanan rapora ve İTÖ yöneticilerinin açıklamaları uyku kaçıracak cinsten. İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu "İstanbul salgının başkenti konumunu korumaktadır. Bugün Türkiye'de binlerce Covid-19 hastası hastaneye yatması gerektiği halde yatak bulamamakta, bir yoğun bakım yatağının boşalması ve böylece sıranın kendisine gelmesini beklemektedir." dedi.
'İnsanlar acilde yatak beklerken ölüyor'
İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Ekmez, İstanbul'da önemli seviyede yoğun bakım yatağı sıkıntısı olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “İstanbul'da insanlar acil müşahede odalarında yatak beklerken yaşamlarını yitiriyorlar. Yoğun bakım demiyorum servis yatağı beklerken insanların yaşamlarını yitirdiği bir kent İstanbul artık..."
Spor salonu sahra hastanesine çevrildi iddiası!
İzmir'de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin spor salonun hastaneye çevrildiğine ilişkin görüntüler olay oldu. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da o görüntüler için, "Bundan sonra bunları çok göreceğiz. Koridorları, depoları, hangarları, spor salonlarını hastaneye çevirmek gerekecek. Birinci basamakta bulaş zincirini kırmadığınız, sadece hasta tedavi etmeye odaklanma anlayışıyla istediğiniz kadar yatak sayısını artırın, isterseniz üç tane şehir hastanesi açın, bu size ancak bir iki gün kazandırır bir süre sonra tıkanırsınız. Biz de tıkandık" dedi.