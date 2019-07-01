‘O’ şehirde otellerde yer kalmadı, evlerde misafir edilecekler
658 yıldır kesintisiz olarak devam edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne’de, otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla otellerde yer kalmayan şehrin merkez nüfusu kadar ziyaretçi kente akın etti. Edirneli vatandaşlar, ziyaretçilere evlerini açmaya hazırlanıyor.
Edirne Belediyesi tarafından 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658’incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası resmen başladı. Tarihi Kırkpınar Davul ve Zurna ekibi tarafından Edirne Belediyesi önünde karşılanan belediye başkanı Recep Gürkan, “Büyük Türk Milleti’nin Ata sporu olan yağlı güreşler hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Dünyanın en büyük efsanesinin yapılacağı bir kentteyiz. Bugün itibariyle başladı. Şehir hareketli. Hatta aylar öncesinden yıllar öncesinden Edirne’deki otellerden bütün rezervasyonlar tamamlandı." dedi.
Dinar sözlerine ekledi, "Şimdi yeni gelmek isteyenler var. Yurt içinden, yurt dışından ‘Bu büyük efsaneyi görmeye gidelim’ diyenler var. İyi ama yer yok. Bizlere çok başvuru oluyor. Bizde diyoruz ki ‘Hadi buyurun evlerimiz de kalın’. Yapacak bir şey yok. Evlerimizi açacağız. Böyle bir imece usulü misafirperverlik yapacağız” dedi.
Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da “Yıllardır olduğu gibi bizim bayramımız Kırkpınar Güreş şenliklerimiz geldi. Her yıl olduğu gibi 6 ay ve çok öncesinden yapılan rezervasyonlar ile Edirne’deki bütün oteller dolmuş durumda." ifadelerini kullandı.