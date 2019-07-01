‘O’ şehirde otellerde yer kalmadı, evlerde misafir edilecekler

Dinar sözlerine ekledi, "Şimdi yeni gelmek isteyenler var. Yurt içinden, yurt dışından ‘Bu büyük efsaneyi görmeye gidelim’ diyenler var. İyi ama yer yok. Bizlere çok başvuru oluyor. Bizde diyoruz ki ‘Hadi buyurun evlerimiz de kalın’. Yapacak bir şey yok. Evlerimizi açacağız. Böyle bir imece usulü misafirperverlik yapacağız” dedi.