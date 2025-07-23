O sahneler kriz çıkardı deniyordu ama Gupse Özay'dan gelen paylaşım...
Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı son günlerde bir değil, birkaç farklı iddiayla gündemde. Önce Barış Arduç’un dizisindeki cesur sahneler nedeniyle aralarının açıldığı iddia edildi. Sessizliğini koruyan çiftten Gupse Özay'dan beklenmeyen bir paylaşım geldi.
Gupse’nin Instagram'da ailesine dair eski fotoğraflarını arşivlediği iddiaları ve sessiz kalması boşanma söylentilerini alevlendirdi. Tüm bu söylentilerin üzerine bir de Gupse Özay’ın yaptığı o paylaşım eklenince işler iyice karıştı!
Bir tarafta ekranların karizmatik oyuncusu Barış Arduç, diğer yanda kalemi ve oyunculuğuyla fark yaratan Gupse Özay…
GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Magazin dünyasının gözde fakat bir o kadar sade ilişkilerinden birini yaşayan Barış Arduç ve Gupse Özay uzun yıllardır evlilikleriyle adlarından bahsettiriyor.
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın yolları 2014 yılında, Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı “Deliha” filminin setinde kesişmişti. Filmde partner olan ikili, sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Göz önünde olsalar da, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift özellikle Barış Arduç’un o dönem “Kiralık Aşk” dizisiyle büyük şöhrete ulaşmasına rağmen Gupse Özay’la olan ilişkisini gizlememesiyle hayranları tarafından takdirle karşılanmıştı.
Fakat 2020 Temmuz ayında evlenen ikilinin adı son zamanlarda boşanma iddialarına karışmaya başlamıştı.