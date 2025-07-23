O sahneler kriz çıkardı deniyordu ama Gupse Özay'dan gelen paylaşım...

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın yolları 2014 yılında, Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı “Deliha” filminin setinde kesişmişti. Filmde partner olan ikili, sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Göz önünde olsalar da, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift özellikle Barış Arduç’un o dönem “Kiralık Aşk” dizisiyle büyük şöhrete ulaşmasına rağmen Gupse Özay’la olan ilişkisini gizlememesiyle hayranları tarafından takdirle karşılanmıştı.

Fakat 2020 Temmuz ayında evlenen ikilinin adı son zamanlarda boşanma iddialarına karışmaya başlamıştı.