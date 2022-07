O pozları nefes kesti! Ece Sükan'ın bikinisi sosyal medyayı salladı

1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den 3. olarak ayrılan, kariyerine önce mankenlik sonra oyunculuk ve sunuculuk ile devam eden Ece Sükan New York'a yerleşmişti. Son olarak giyim markası Koton'un İlkbahar& Yaz koleksiyonunun stilistliğini üstlenen Sükan, şimdilerde denizin kumun tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan eski manken bikinili pozunu paylaştı. O poza takipçilerinden biri "Olay bikini. Kıskandım, lütfen kaldırınız resimleri" yorumunu düştü.