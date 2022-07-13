O pozları nefes kesti! Ece Sükan'ın bikinisi sosyal medyayı salladı
Son olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle izleyici karşısına çıkan, ekranlara bir süre ara veren eski manken Ece Sükan giyim markası Koton ile anlaşmış, İlkbahar& Yaz koleksiyonu için stilistliğini yapmıştı. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran Sükan'ın giydiği bikini olay oldu, beğeni yağmuruna tutuldu...
1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den 3. olarak ayrılan, kariyerine önce mankenlik sonra oyunculuk ve sunuculuk ile devam eden Ece Sükan New York'a yerleşmişti. Son olarak giyim markası Koton'un İlkbahar& Yaz koleksiyonunun stilistliğini üstlenen Sükan, şimdilerde denizin kumun tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan eski manken bikinili pozunu paylaştı. O poza takipçilerinden biri "Olay bikini. Kıskandım, lütfen kaldırınız resimleri" yorumunu düştü.
Bikinili pozları olay oldu
En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Yorum yağmuruna tutuldu
Başarılı oyuncu ve stilist Ece Sükan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sükan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili paylaşımlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
"Kıskandım, lütfen kaldırınız resimleri..."
Peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaşan Sükan'a gelen "Olay bikini. Kıskandım, lütfen kaldırınız resimleri" yorumu dikkat çekti.