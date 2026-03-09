O paylaşım kafaları karıştırdı! Kadir Ezildi baba mı oluyor?
Ekranların ve sosyal medyanın en sevilen ismi Kadir Ezildi, bu sefer bambaşka bir heyecan mı yaşıyor? Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Gamze ve Kadir Ezildi çiftinden beklenen müjde geldi. Gamze Ezildi’nin hamilelik haberiyle Ezildi ailesinde bayram havası esti iddiası... O paylaşım kafaları karıştırdı.
Temizlik denince akla gelen ilk isim olan Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi hakkında ortaya atılan o iddia gündeme bomba gibi düştü. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan o paylaşım, "Ezildi ailesine küçük bir ortak mı geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. Gamze Ezildi hamile mi? İşte kafaları karıştıran o detay ve olayın perde arkası...
‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl hayatını Gamze Ezildi ile birleştirmişti.
Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan ve düğün töreni düzenleyen Ezildi, eşi için paradan kaçınmamıştı.
BİR DE BEBEK
Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü fenomenden beklenen haber geldi. Kadir Ezildi baba mı oluyor? Ünlü isim güzel haberi, üzerinde kendisinin, eşinin, bir de bebeğin bulunduğu pastayı üfleyen çektirdiği videoyu paylaşarak duyurmuş olabilir mi?