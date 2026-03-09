O paylaşım kafaları karıştırdı! Kadir Ezildi baba mı oluyor?

Temizlik denince akla gelen ilk isim olan Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi hakkında ortaya atılan o iddia gündeme bomba gibi düştü. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan o paylaşım, "Ezildi ailesine küçük bir ortak mı geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. Gamze Ezildi hamile mi? İşte kafaları karıştıran o detay ve olayın perde arkası...