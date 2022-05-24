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O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

Survivor All Star'da dün akşam haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için iki takım da var gücüyle mücadele etti. Oyunu kaybeden takım dördüncü eleme adayını belirledi.

O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

Survivor 23 Mayıs Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kadınlar mücadelesini 8-6'lık skorla gönüller takımı kazanırken erkekler mücadelesini 8-6 gönüllüler kazandı.

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O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

Survivor programının 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler takımı olmuştu.

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O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından Nisa ile ünlüler takımından Sema karşılaştı.

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O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?

Sema, oyun sonrası bench’e geldiğinde Ayşe'nin oyun sırasında kendisine destek vermek için 'sakin ol' demesine sinirlendi.

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