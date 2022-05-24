O lafı duyunca sinir küpüne döndü! Ayşe gözyaşlarına boğuldu: Survivor'da eleme adayı bakın kim?
Survivor All Star'da dün akşam haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için iki takım da var gücüyle mücadele etti. Oyunu kaybeden takım dördüncü eleme adayını belirledi.
Survivor 23 Mayıs Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kadınlar mücadelesini 8-6'lık skorla gönüller takımı kazanırken erkekler mücadelesini 8-6 gönüllüler kazandı.
Survivor programının 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler takımı olmuştu.
Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından Nisa ile ünlüler takımından Sema karşılaştı.
Sema, oyun sonrası bench’e geldiğinde Ayşe'nin oyun sırasında kendisine destek vermek için 'sakin ol' demesine sinirlendi.