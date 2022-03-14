O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi
Ezel, Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk 101 dizileriyle rol alan 38 yaşındaki Bade İşçil'in panik anları olay oldu.
İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren oyuncu Bade İşçil, soluğu sahilde aldı. Oğlu Azur ile birlikte sahil hattında yürüyüş yapıp kartopu oynayan İşcil’in eğlenceli anları kameralara yansıdı.
115
Görüntülendiği fark eden İşcil, gazetecilerin yanına gelerek onlarla sohbet etti.
215
İşçil, elinde kalp şeklindeki kartopu ile dikkat çekti.
315
Oyuncu, kartopunu soran muhabirlere “Kartopu değil kalp topu yaptım. Kime versem acaba?” dedikten sonra kalp topunu oğluna verdi.
415