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O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

Ezel, Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk 101 dizileriyle rol alan 38 yaşındaki Bade İşçil'in panik anları olay oldu.

O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren oyuncu Bade İşçil, soluğu sahilde aldı. Oğlu Azur ile birlikte sahil hattında yürüyüş yapıp kartopu oynayan İşcil’in eğlenceli anları kameralara yansıdı. 

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O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

Görüntülendiği fark eden İşcil, gazetecilerin yanına gelerek onlarla sohbet etti.

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O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

İşçil, elinde kalp şeklindeki kartopu ile dikkat çekti.

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O lafı duyunca hemen oğlunun ağzını kapattı! Ezel'in Şebnem'i Bade İşçil fena panikledi

Oyuncu, kartopunu soran muhabirlere “Kartopu değil kalp topu yaptım. Kime versem acaba?” dedikten sonra kalp topunu oğluna verdi. 

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