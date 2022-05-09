O kentte tüyler ürperten anlar; gökyüzü kan kırmızıya büründü!
Gökyüzünün kan kırmızıya büründüğü anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kent sakinlerinin kayda aldığı tüyler ürperten anlarda kent sakinleri adeta sokaklara dökülürken kızıl gökyüzünün nedeni için bilim insanlarından açıklama geldi. Söz konusu görüntüler Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte gökyüzünün kan kırmızı renge büründüğü o anlar ve korkutucu olayın yaşandığı bölgeye dair detay
Çin'in Zhejiang eyaletinde kent sakinleri korkunç bir olayla karşılaştı. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda gökyüzü kan kırmızı renge bürünürken bu durum karşısında binlerce kişi adeta sokaklara döküldü. Kayıt altına alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bilim insanları bu tüyler ürperten görüntünün perde arkası hakkında açıklama yaptı.
Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada viral olan bu görüntüler Zhoushan kentine ait. Bölgede gökyüzünün rengi kızıla dönerken bu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İşte 'kızıl gökyüzü'nün nedeni...
Kent sakinlerinin kayıt altına aldığı videoda gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlarına dönerken bu durum bölgede büyük paniğe neden oldu. Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.
Söz konusu görüntüleri paylaşan bölge sakinlerinden bir kişi 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü. Bu tüyler ürperten görüntünün sebebi ile ilgili ise ülke basınında bir iddia gündeme geldi. Buna göre; kızıl gökyüzünün nedeni bulut seviyesinin düşük olması olarak açıklandı.